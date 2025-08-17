Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dupla é presa ao tentar furtar mais de R$ 9 mil em produtos em shopping de Niterói

Caso foi registrado na Central de Flagrantes da 76ªDP

17 de agosto de 2025
Dois homens, de 21 e 25 anos, foram presos após furtarem produtos avaliados em mais de R$ 9 mil, de uma loja no maior shopping de Niterói.

De acordo com seguranças do estabelecimento, a dupla foi localizada, ainda dentro do shopping, após furtarem três óculos que, somados, custavam R$ 8.330, e um perfume no valor de R$829.

Policiais militares do 12° BPM (Niterói) foram acionados para o local e prenderam a dupla em flagrante.

Os acusados foram levados para a 76ªDP (Centro), onde foram autuados e preso pelo crime de furto.


