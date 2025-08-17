Disque Denúncia pede informações de principal suspeito de envolvimento na morte da ex-namorada em Nilópolis

O Disque Denúncia divulga, neste domingo (17), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levam à localização e prisão de Yago Felipe Martins Guerra Neves, de 27 anos, Ele é principal suspeito de envolvimento na morte de Paloma Batista de Oliveira, de 29 anos.

Ela foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Paiol da Pólvora, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (14). Segundo testemunhas, ela foi brutalmente agredida pelo ex-namorado. A vítima foi localizada no quarto da residência. O socorro chegou a ser acionado, mas a mulher já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. Yago Felipe fugiu do local do crime antes da chegada dos policiais do 20º BPM (Mesquita).

Uma amiga da vítima e da família, informou que Paloma tinha três filhos, de 11, 6 e 4 anos, e que o relacionamento recente era marcado por brigas frequentes. O suspeito teria ficado com o telefone de Paloma e apagado todas as fotos e vídeos dela das redes sociais, incluindo registros com ele.

O caso foi encaminhado para a 57ª DP (Nilópolis) e depois registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHBF, requereu junto à Justiça um Mandado de Prisão, que deferido pela Vara do Plantão Judicial Capital/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Espécie de prisão: Temporária, pelo crime de Feminicídio/Homicídio Qualificado.

Agentes da DHBF, estão realizando diligências a fim prender Yago Felipe, e pedem que quem tiver informações sobre sobre a localização do criminoso, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido