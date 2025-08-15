Agosto Lilás garante aula de defesa pessoal para mulheres em São Gonçalo

Seguindo a programação da Campanha Agosto Lilás, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura, garantiu, na tarde desta sexta-feira (15), uma aula de defesa pessoal, realizada pela Guarda Municipal, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), no bairro Estrela do Norte.

Dezenas de mulheres participaram da aula de defesa pessoal, que garantiu técnicas básicas de autodefesa, promovendo mais segurança e autonomia para enfrentar possíveis ataques. A aula foi ministrada pela agente da Guarda Municipal de São Gonçalo, Fabiana Portugal, que é faixa preta em karatê e lutadora de jiu-jitsu.

“A defesa pessoal é uma ferramenta importante de fortalecimento feminino. Queremos que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que existem políticas públicas sendo construídas para protegê-las e orientá-las. O Agosto Lilás é um momento de mobilização, mas esse trabalho precisa acontecer o ano inteiro”, destacou a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

A Campanha Agosto Lilás é dedicada à conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, em referência à celebração da Lei Maria da Penha, que completa 19 anos. Durante todo o mês, a cidade vem realizando diversas ações como palestras, oficinas e mobilizações com o intuito de alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do combate à violência doméstica e familiar.

“Agradeço a todas que estão aqui participando dessa atividade. É preciso sempre fazer política pública para nós, mulheres, que passamos por diversos momentos de medo e vulnerabilidade. Espero que todas se sintam acolhidas também aqui na Cultura. Precisamos estar juntas para ocupar mais espaços e tudo que a gente puder aprender para nos defender, é de suma importância”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

A estudante de contabilidade, Maria Eduarda de Oliveira, de 23 anos, conta que achou a aula agregadora.

“Eu achei muito interessante porque, hoje em dia, é necessário que as mulheres saibam se defender. Acho que uma aula como essa poderia acontecer mais vezes e em diversos outros lugares, para que mais pessoas fiquem atentas e desenvolvam habilidades,” afirmou.