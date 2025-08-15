Em entrevista exclusiva, Kysha e Mine comentam novidades sobre espetáculo em Niterói

O fenômeno teen "Kysha e Mine em Lance de Escola" se apresenta em sessão única, no próximo dia 30 de agosto, no Praia Clube São Francisco, em Niterói. O espetáculo tem apoio da Rádio Mania e da Universo (Universidade Salgado de Oliveira), e divulgação do jornal O SÃO GONÇALO.



Em entrevista exclusiva, a dupla contou curiosidades da carreira, do início no Youtube para apresentações além das telas.

Confira:

OSG- Como foi o começo da carreira de vocês?

"Eu já fazia música, cantava e postava nas redes sociais. E uma dessas músicas "viralizou", e, entre os vídeos virais que estavam no TikTok, eu achei alguns vídeos da Mine e entrei em contato com ela. Nos encontramos, nos conhecemos, começamos a gravar vídeos juntas e percebemos um grande número de crianças, desse público infantojuvenil, curtindo nossos vídeos juntas. A partir daí vimos a necessidade de realmente fazer conteúdo para esse público, respeitá-los e não interferir negativamente, sempre positivamente na vida deles", afirmou Kysha.

OSG- Com tantos conteúdos para o público infantil, qual é o grande diferencial da dupla?

"Acredito que o nosso grande diferencial seja o cuidado e a preocupação com o que as crianças e adolescentes estão assistindo", afirmou Mine. "Acho que a gente precisa primeiramente questionar: 'é legal para eles assistirem isso aqui?'. Então estamos sempre nos preocupando com o impacto que isso vai ter na vida da criança, no intelectual e emocional", completou Kysha.

OSG- Como lidam com a responsabilidade de influenciar um público tão jovem?

"Tudo que a gente faz tem uma influência muito grande na vida das crianças e adolescentes que nos assistem. Acho que principalmente temos que ter muita renúncia de coisas que faríamos se não produzíssemos conteúdo para o público infanto-juvenil. Temos que ter cuidado com o que falamos, com a forma que agimos, porque tudo que é propagado tem um impacto muito grande, então a gente tem que ter cuidado com tudo [...] E isso acontece naturalmente. Às vezes, a gente fala alguma coisa que nem lembramos e eles falam pra gente na hora que vem tirar foto. Tudo eles sabem, tudo eles reproduzem", afirmou Kysha.

"Teve um dia que eu pintei o cabelo sem querer e as crianças já vieram contar que tinham pintado os cabelos de 'roxo pink', então é todo um cuidado, não posso repetir uma fala que eles já pegam, de forma natural mesmo", completou Mine.

OSG- O que diriam para aqueles que também sonham em ser artistas? E como se sentem com a conquista de um público tão fiel?

"Tem dois pontos que podemos falar sobre isso: pessoas que nascem querendo ser artistas, que tem isso desde crianças, e pessoas que adquirem com o tempo essa vontade. Eu, por exemplo, nasci querendo ser artista, tenho registros desse meu desejo desde criança. Já a Mine adquiriu isso com o tempo, foi vendo como era legal. Então acredito que o conselho mais clichê que existe é ser você mesmo. Quando comecei, eu tentava ser uma pessoa que eu não era e tentei ir por caminhos que não eram verdade dentro de mim, o que acabava não dando certo. Quando eu comecei a ser eu mesma, sem peso e "forçação de barra", começou a dar certo e florescer tudo que eu imaginava que iria acontecer na minha vida", contou Kysha.

"É muito normal você ter insegurança com o que está fazendo, postando e buscando, porque o maior medo do ser humano é a rejeição e as pessoas não gostarem do que estão vendo em você. Só que o mais legal disso tudo é você pegar essa insegurança, jogar bem longe e ir com tudo, superando seus limites e alcançando seus objetivos", completou a artista.

"E a gente se sente privilegiada [de viver tudo isso] porque existem tantas pessoas que estão tentando, buscando. Conseguir um público fiel é a parte mais difícil de se trabalhar com internet, porque engajamento é diferente de fidelidade do público [...] então a gente se sente privilegiada demais de ter nosso público com a gente, acompanhando sempre. Amamos muito nossos fãs", afirmaram Kysha e Mine.

OSG - O que o público de Niterói pode esperar para essa apresentação e para o futuro da dupla?

"Teve um salto artístico e de qualidade muito gigantesco da peça do ano passado para a peça deste ano. Todo mundo que foi na primeira e vai na segunda sempre fala que 'está em outro nível' e que estão 'orgulhosos' de nós. Tenho certeza que eles vão se sentir imersos na história. Estamos muito ansiosas para voltar à Niterói [...] gravamos o Lance de Escola 3 na cidade, foi o berço de "LDE 3". E as pessoas são sempre muito animadas, incríveis com a gente, super receptivas, então com certeza vai ser maravilhoso demais estar mais uma vez em Niterói", disse Mine.

"Além disso, tem muita coisa legal [por vir] e com certeza os nossos planos [para o futuro da dupla] são muito bons, de cada vez mais evoluir com novidades, que a gente quer muito falar, mas não pode agora. A gente tá em "LDE 3" né, mas estamos encenando a peça do "LDE 2" ainda, então só com esse "spoilerzinho" vocês podem entender o que vem por aí também, não só com relação a peça 'Lance de Escola', mas também com outras coisas do trabalho da Kysha e Mine [..] E aos nossos fãs de Niterói, um beijo, estamos chegando e vai ser muito legal", afirmou Kysha.

Serviço:

Kysha e Mine em Lance de Escola - Das aulas ao verão, uma nova diversão

Data: 30 de agosto

Local: Praia Clube São Francisco - Estrada Leopoldo Fróes, 700, Niterói

Horário: 18h

Ingressos pela plataforma sympla.com.br