Segundo delegado, Hytalo Santos e marido 'estavam em rota de fuga do Brasil'

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), afirmou nesta sexta-feira (15) que o influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, estavam em rota de fuga do Brasil.

"A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser (que fugisse) por Foz do Iguaçu ou pelo Sul do país mesmo", disse.

Foz do Iguaçu, no Paraná, faz fronteira com Argentina e Paraguai. O delegado afirma que eles não estavam com passaporte e somente com o RG. Para entrar em países do Mercosul, brasileiros não necessitam de passaporte.

Hytalo e Israel foram presos preventivamente em Carapicuíba, em São Paulo. Eles são suspeitos por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Com eles, foram apreendidos oito celulares e um veículo do modelo Land Rover com registro na Paraíba.

O influencer é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.

Segundo o delegado, oito pessoas, entre homens e mulheres, estavam na casa na Grande São Paulo. Todos foram liberados porque não eram procurados pela Justiça: "Alguns eram assessores e algumas pessoas relacionadas à investigação. A investigação vai ocorrer na Paraíba, a princípio já lacramos os celulares e serão entregues a investigadores de lá."

Em entrevista coletiva, o delegado disse também que o casal permaneceu em silêncio. Eles vão passar a noite no 1º DP de Carapicuíba. Neste sábado (16), haverá audiência de custódia online, mas não há uma definição sobre o horário.