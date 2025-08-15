Carro com quase 800 multas é apreendido na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado que circulava com a placa clonada. O veículo possuía quase 800 multas, a maioria por transitar em faixa exclusiva para ônibus. A abordagem aconteceu no acesso à Ponte Rio-Niterói (BR-101), no Rio de Janeiro.

Por volta das 8h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) trafegavam pela Avenida Brasil, na altura de Benfica, quando viram o carro transitando pela faixa exclusiva do BRT. Na subida da Ponte Rio-Niterói, foi dada ordem de parada, prontamente atendida pelo condutor.

Leia também:

▶ Em entrevista exclusiva, Kysha e Mine comentam novidades sobre espetáculo em Niterói

▶ Suspeitos usam ônibus para fechar comunidade em Niterói; um suspeito foi preso

Ao ser questionado sobre o motivo de transitar na faixa própria para os ônibus, respondeu que seria uma determinação do patrão. Em consulta ao site do Detran-RJ, foram verificadas 796 multas para o veículo, a maior parte delas era da infração flagrada pela equipe.

Durante a fiscalização, os policiais constataram sinais de adulteração nas numerações do chassi e do motor, mas sendo possível identificar os originais. O carro circulava com uma placa clonada e possuía registro de roubo. O crime aconteceu em junho de 2013, na Zona Norte do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (17ª DP).