Disque Denúncia pede informações principal suspeito de envolvimento na morte de um homem, na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (15), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela 66ª DP (Piabetá), a fim de obter informações que levem a localização e prisão do acusado, Edmilton Morais Lopes, de 37 anos. Ele é apontado pela polícia como autor da morte de Rafael da Silva Cavalcante, de 34.

O crime ocorreu no dia 23 de abril deste ano, quando os envolvidos estavam em uma festa chamada “Cavalgada de São Jorge”, Edmilton começou uma calorosa discussão com sua ex-companheira, por motivos de ciúmes, segundo testemunhas. Depois disso, ela decidiu ir embora, sendo levada de motocicleta por sua cunhada. Seu irmão, a vítima fatal Rafael, às acompanhou de carro juntamente com a irmã de Edmilton, e duas crianças.

Que quando estavam vindo embora, por voltas das 19h:00min, transitando pela Estrada da Cachoeira Grande, elas viram uma motocicleta se aproximando e nessa moto estava Edmilton que com o pé fez com que a pessoa que estava pilotando perdesse o equilíbrio e caísse ao solo junto com sua ocupante na moto. Na queda ambas tiveram ferimentos leves. Após a queda Rafael desceu do carro e foi pra cima de Edmilton e ambos trocaram socos; A ex- companheira do agressor interveio para que a confusão cessasse; Nesse momento Edmilton tentou enforcá-la, e para se defender também pegou no pescoço do agressor, que não aceitava o fim do relacionamento.

Depois do ocorrido Rafael e sua mulher foram direto para o UPA de Piabetá; enquanto recebia atendimento médico no interior do UPA, Edmilton chegou no local e agrediu Rafael que estava em seu carro do lado de fora. Sua mulher só tomou ciência das agressões porque,, sua sobrinha e filha de Rafael, de seis anos de idade estava no carro e presenciou a agressão e entrou correndo no UPA; dizendo que Edmilton utilizou uma barra de ferro para agredir Rafael, que ficou com ferimentos graves na região da cabeça e foi hospitalizado no Hospital Adão Pereira Nunes; onde ficou por 9 dias, vindo a morrer no último dia 2, em decorrências das lesões sofridas.

Leia também!

▸ Em entrevista exclusiva, Kysha e Mine comentam novidades sobre espetáculo em Niterói



▸ Atendimento itinerante da Águas do Rio chega a moradores da Chumbada, em São Gonçalo

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 66ª DP, requereu junto à Justiça um manado de prisão, que foi deferido pela Vara Criminal de Magé, com pedido de prisão preventiva, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Diligências estão em andamento, e agentes da 66ª DP, pedem que quem tiver informações sobre sobre a localização do criminoso, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido