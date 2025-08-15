Atendimento itinerante da Águas do Rio chega a moradores da Chumbada, em São Gonçalo

O evento acontece na Rua Leoberto Leal, s/n° (no Campo do Entradão), das 8h às 15h - Foto: Divulgação

No próximo sábado (16/08), a Águas do Rio irá disponibilizar vários serviços para moradores da comunidade da Chumbada, localizada no bairro Mutondo, em São Gonçalo. Durante o atendimento itinerante, será possível solicitar a instalação de nova ligação de água, atualizar dados cadastrais, realizar troca de titularidade, pedir inclusão na Tarifa Social, além de esclarecer dúvidas sobre consumo.

A concessionária promoveu melhoria do abastecimento na região recentemente, implantando 3,5 quilômetros de rede de água que beneficiaram aproximadamente nove mil pessoas. Agora, nesta ação, a empresa vai oferecer um atendimento personalizado para estreitar ainda mais o relacionamento com os moradores e tratar as demandas da localidade. Para a criançada, a diversão está garantida com a distribuição de pipoca e pula-pula.

O diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas explica os motivos deste contato com quem vive na região: “A aproximação com os moradores facilita a identificação das necessidades para que possamos oferecer as melhores soluções, de maneira cômoda para os clientes, que não precisam se deslocar até as lojas físicas para resolver suas questões”.

A solicitação que não puder ser atendida de imediato será encaminhada para que as equipes operacionais façam o acompanhamento necessário, até que seja resolvida.

SERVIÇO:

Ação Itinerante da Águas do Rio

Comunidade da Chumbada – Bairro Mutondo

Endereço: Rua Leoberto Leal, s/n° (Campo do Entradão)

Dia e horário: sábado, 16/8, das 8h às 15 horas.