Madrasta envia áudio à mãe da enteada ameaçando matar a criança

Uma série de áudios ameaçadores causou desespero e revolta em Luciana Dias, mãe de uma menina de 7 anos. As mensagens, de visualização única no WhatsApp, foram enviadas por Graziele Silva Bertelli, madrasta da criança, que estava sendo ameaçada de ser lançada da janela. Esse caso ocorreu em Pouso Alegre, localizado em Minas Gerais.

As ameaças ocorreram em março, mas os áudios só foram divulgados este mês pela mãe da menina. Nas mensagens da madrasta Graziele, ela ameaçou matar a criança e disse que ainda iria chorar no velório.

Leia também:

Teatro Municipal de São Gonçalo recebe peça que fala sobre resistência política e cultural

Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo por exposição e exploração de crianças nas redes sociais



"Ela é chata, insuportável. Eu tenho vontade sabe de quê? De jogar ela da janela."

Cuidado, tá? Senão sai na Tribuna [jornal local], a garotinha caiu da janela (risos). Ai, ai, a garotinha caiu da janela. E eu ainda vou chorar lá no velório dela."

"Depois eu vou virar para você e falar assim, ó: 'Eu que matei, matei sua filhinha, seu tesouro'. Menina feia, nojenta, mimada, credo!"

"Eu vou mandar esse áudio em visualização única, sabe por quê? Porque vamos ver quem é a louca."

A defesa da acusada informou que o caso está em segredo de Justiça, e que por esse motivo não irá se pronunciar.

De reclamações para ameaça

De acordo com Luciana, a conversa entre as duas iniciou com reclamações sobre a criança de 7 anos, porém, passou por ofensas a ela e mais tarde ameaças contra a vida da criança.

Luciana contou que tentou entrar em contato com o pai da criança, marido da acusada, antes de responder as mensagens, mas sem sucesso.

Por causa da sugestão de uma amiga, Luciana começou a gravar os áudios, e a partir disso, quando as novas mensagens chegaram, conseguiu registrar as ameaças à criança. Depois disso, procurou a polícia e pediu uma medida protetiva.

A Justiça liberou uma medida que proíbe o pai de levar a menor para perto da madrasta.

Segundo a Polícia Civil, o áudio e outras provas estão sendo investigadas, além de ouvirem pessoas ligadas ao caso.

Redes sociais

Depois que os áudios foram divulgados nas redes sociais pela mãe da criança, o caso vem ganhando grande repercussão.

A mãe de Isabella Nardoni, morta em 2008, e vereadora de São Paulo, Ana Carolina Oliveira (Podemos), publicou um vídeo revoltada com as ameaças.

"Você mandar um áudio desses para uma mãe é uma crueldade e ter autoridades que não acreditam nesse áudio e que vão permitir que essa criança continue tendo acesso com essa pessoa é pedir para que ela vire estatística", disse.