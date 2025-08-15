Teatro Municipal de São Gonçalo recebe peça que fala sobre resistência política e cultural

A classificação etária é 18 anos, os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla - Foto: Divulgação

A classificação etária é 18 anos, os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, em apresentação única, os artistas da Graco Cia de Atores, na apresentação da peça "Lorca Experimentos de Uma Paixão", às 19h, no dia 22/08. Lorca é um espetáculo que transporta a vida e a obra de Federico García Lorca para o Brasil contemporâneo, imaginando uma existência onde o poeta pudesse dançar, amar e resistir em um país igualmente marcado por opressões e silenciamentos.

A Graco Companhia de Teatro foi fundada em 2003 na Zona Norte de Niterói (RJ), nas periferias da cidade, com o objetivo de dar visibilidade a narrativas negras e LGBTQIAPN+ por meio do teatro. Com mais de 20 anos de atuação, tornou-se uma referência em teatro comunitário, formação de artistas populares e produção cultural periférica.

Leia também:

Arraia é devolvida ao mar por banhistas e pescadores de Niterói

Gol alvinegro será disputado por John e Neto



“A companhia nasceu do desejo de seus alunos por mais teatro além da escola e se tornou um espaço vivo de criação e formação”, frisou Denilson Graco, fundador e diretor-pesquisador da Graco Cia de Atores, criada em 2003 na Escola Pública JB, no Fonseca.

A classificação etária é 18 anos, os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 no Centro de São Gonçalo.