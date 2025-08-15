Arraia é devolvida ao mar por banhistas e pescadores de Niterói

Banhista e pescadores se mobilizaram para levar o animal até o mar - Foto: Reprodução - TV Globo

Banhistas e pescadores montaram uma “força-tarefa” para devolver ao mar uma arraia capturada acidentalmente na Praia de Itaipu, em Niterói, nesta quinta-feira (14 de agosto).

A ação de devolução do animal, que não estava ferido, envolveu várias pessoas que puxaram a arraia pela areia até que ela chegasse ao mar.

A arraia nadou em direção ao mar aberto.

