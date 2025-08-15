Arraia é devolvida ao mar por banhistas e pescadores de Niterói
O animal foi capturado acidentalmente
15 de agosto de 2025 - 11:10
Banhistas e pescadores montaram uma “força-tarefa” para devolver ao mar uma arraia capturada acidentalmente na Praia de Itaipu, em Niterói, nesta quinta-feira (14 de agosto).
A ação de devolução do animal, que não estava ferido, envolveu várias pessoas que puxaram a arraia pela areia até que ela chegasse ao mar.
A arraia nadou em direção ao mar aberto.
