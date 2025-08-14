Companhia de Limpeza de Niterói reforça serviço de lavagem na Avenida Amaral Peixoto
Ação reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói com a limpeza e a sustentabilidade
A Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), está intensificando a limpeza da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, uma das principais vias do Centro da cidade. O serviço de varrição e lavagem é realizado diariamente e conta com a colaboração da população para manter a cidade limpa e bem conservada.
Na última operação, cerca de 10 colaboradores participaram dos trabalhos, utilizando caminhões-pipa com capacidade de 10 mil litros de água de reúso, além de desodorizador com aroma de eucalipto. A iniciativa segue as diretrizes de sustentabilidade da Clin, garantindo economia de água e promovendo boas práticas ambientais. A equipe inicia as atividades cedo, varrendo, esfregando e lavando cada trecho da avenida.
Leia também!
▸ Ação policial remove barricadas na Trindade, em São Gonçalo; vídeo
▸ Homem morre esmagado por companheira de 100 Kg em Portugal
Nos últimos anos, o município ocupou o primeiro lugar no Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana (ISLU), elaborado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) em parceria com a consultoria PwC.