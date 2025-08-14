Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vereadores do Rio aprovam projeto para criar a Zona Sudoeste

A proposta foi aprovada com 32 votos favoráveis e contará com bairros como com Barra da Tijuca, Freguesia, Joá e outros

14 de agosto de 2025 - 19:50
Praia da Barra da Tijuca, parte da nova Zona Sudoeste do Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro se aproxima de ter a Zona Sudoeste. Um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (14) determina que a oficialização da 'nova' região pode acontecer em breve.

A medida dá essa nova nomenclatura a área que inclui bairros que vão da Barra da Tijuca a Grumari, passando por Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Praça Seca e Vila Valqueire.

Com 32 votos favoráveis, a proposta foi aprovada. Dois votos foram contrários e houve quatro abstenções. Agora, ela será enviada para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que terá 15 dias para decidir se sanciona a mudança ou veta o texto.

O projeto é de autoria do vereador Doutor Gilberto (SDD) e não altera a organização já definida oficialmente pela Prefeitura do Rio. Todos os bairros da Zona Sudoeste fazem parte da Área de Planejamento 4, que é diferente da Área de Planejamento 5, onde se encontram os bairros de Deodoro, Campo Grande e Santa Cruz.

Farão parte da Zona Sudoeste os seguintes bairros, segundo a lista oficial da Prefeitura:

• Barra da Tijuca

• Itanhangá

• Joá

• Recreio

• Camorim

• Vargem Pequena

• Vargem Grande

• Grumari

• Jacarepaguá

• Gardênia

• Anil

• Curicica

• Cidade de Deus

• Freguesia

• Pechincha

• Taquara

• Tanque

• Praça Seca

• Vila Valqueire

• Barra Olímpica

