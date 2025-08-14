Mariana Rios revela o nome do primeiro filho

A atriz Mariana Rios, de 40 anos, anunciou o nome de seu primeiro filho com o economista Juca Diniz, nesta quarta-feira (13), durante o programa “Saia Justa”, do GNT. A criança se chamará Palo, nome de origem espanhola.

"O nome desse menininho é Palo. É diferente, né? É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes", contou a famosa.

Ao longo da conversa, Mariana Rios, falou sobre sua gravidez. "É uma montanha-russa (a jornada). Uma montanha-russa de emoções, de um desejo latente. A mulher, pelo menos eu sinto isso, quando ela desperta, quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa. 'Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa'. É algo que foge de explicações", disse.