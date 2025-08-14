Desabamento de imóvel em Icaraí deixa um trabalhador ferido

Uma casa caiu na Rua Tavares de Macedo, perto da Rua Lopes Trovão, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na manhã desta quinta-feira (14). Cristiano Fernandes da Silva, de 49 anos, que trabalhava na obra do imóvel, ficou ferido e foi socorrido em estado estável para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Testemunhas informaram que a rua precisou ser interditada em decorrência do desabamento.

Leia também:

Dois homens são presos por tráfico de drogas em Niterói, após informação do Disque Denúncia

Homem que atuava como ‘segurança’ do tráfico é preso em Itaipuaçu

Através de nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que Cristiano Fernandes apresenta estado de saúde estável.

"Nós fomos chamados para cá, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros vieram ao local para fazer o atendimento. O Corpo de Bombeiros chegou antes, fez o resgate, foi um rapaz que estava trabalhando na obra de uma empresa que estava fazendo o processo de demolição aqui da obra, inclusive, o responsável pela obra já se pronunciou junto com a Defesa Civil, nós os convocamos para apresentar documentação que regulariza esse processo de identificação. Infelizmente esse rapaz que estava trabalhando na obra, alguma intercorrência, acidente, aconteceu durante o processo de demolição e ele sofreu uma queda e parte do material caiu sobre a perna dele e fez o esmagamento do membro inferior. Ele foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Azevedo Lima", informou no local, o secretário de Defesa Civil de Niterói e Coronel de Bombeiros, Walace Medeiros.

secretário de Defesa Civil de Niterói e Coronel de Bombeiros, Walace Medeiros | Foto: Layla Mussi

Segundo o coronel, o local será interditado preventivamente e assegurou que os imóveis vizinhos não foram afetados pelo acidente.

"E com relação ao local aqui, a gente interdita preventivamente, depois terá uma vistoria com a própria empresa pra identificar o risco remanescente, pra garantir a segurança tanto da continuidade do trabalho quanto da passagem dos pedestres e dos vizinhos. Felizmente nenhum imóvel vizinho foi afetado, então há tranquilidade para os imóveis vizinhos e o trânsito. Logo que garantir a segurança total, vamos liberar a passagem para os pedestres. Ainda é cedo para falar sobre causa ou culpados", completou.



O imóvel passava pelo processo de demolição | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com o coronel, a via foi liberada e apenas a calçada está interditada.

"É bom fazer esse isolamento preventivo por conta de curiosos. A pessoa fica muito próxima do local e pode querer até de repente abrir um pouquinho o tapume pra olhar por perto, então é conveniente que a gente faça esse isolamento aqui preventivo, até uma avaliação mais criteriosa para garantir a segurança de todos".



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói recebeu o chamado às 9h17 e atua no local. Até o momento, não foi confirmada se o imóvel era residencial. Também não se sabe o que teria causado o incidente. A Defesa Civil de Niterói fará uma vistoria.