Polícia Civil prende dupla que praticava o golpe do “Falso Exame”

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam a dupla no momento em que tentavam aplicar o golpe do "Falso Exame". Eles foram localizados e capturados, nesta quarta-feira (13/08), em um condomínio de luxo na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Durante os últimos meses, a unidade vinha investigando essa modalidade de golpe e localizou diversos registros de ocorrência semelhantes. Os golpistas, com acesso às informações pessoais das vítimas — inclusive de que estas haviam realizado recentemente algum tipo de exame médico — faziam contato informando que os laudos apontavam alguma alteração e que precisavam ser apresentados imediatamente ao médico responsável.

Leia também:

Flamengo vence o Inter e leva vantagem para jogo decisivo no sul

São Gonçalo EC perde para o Bangu no primeiro jogo da final do Cariocão A2

Após esse primeiro contato, os criminosos ludibriavam as vítimas, muitas vezes idosos, e alegavam que os exames poderiam ser entregues na residência da vítima, por meio de um serviço de motoboy, mediante o pagamento de um pequeno valor. No momento da entrega, o autor informava que o pagamento somente poderia ser feito por cartão de débito. Ele então, mentia para a vítima que a transação não havia sido aprovada e, nesse momento, realizava diversas transações fraudulentas utilizando o cartão da vítima.

Nesta quarta-feira, uma vítima entrou em contato com agentes da unidade, relatando suspeitar de fraude, pois supostos funcionários do plano de saúde informaram que os exames médicos de um parente idoso estavam prontos e ofereceram a entrega na residência. Diante dessas informações, policiais civis diligenciaram ao local a fim de identificar e prender os estelionatários, que iriam aplicar o golpe.

De acordo com os agentes, ambos são oriundos do estado de São Paulo e afirmaram estar há poucos dias no Rio de Janeiro, na comunidade do São Carlos. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tentativa de estelionato e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outras vítimas e outros envolvidos nos golpes.