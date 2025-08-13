São Gonçalo EC perde para o Bangu no primeiro jogo da final do Cariocão A2
Equipe gonçalense pressionou no fim, mas não conseguiu o empate
O São Gonçalo Esporte Clube, que busca uma classificação inédita - nunca um clube de São Gonçalo esteve na elite do futebol carioca - perdeu para o Bangu, por 1 a 0, na primeira partida da final do Cariocão A2 (2ª divisão), em Moça Bonita, nesta quarta-feira (13).
O primeiro foi bastante truncado, com o Bangu procurando mais o ataque. Como as investidas com bola rolando não estavam funcionando, foi com a bola parada que o Bangu consegui fazer seu gol. Aos 30, André Castro bateu a falta tirando a barreira e do goleiro gonçalense.
Apesar do gol, o Bangu seguiu pressionando no primeiro tempo, mas o placar foi mantido.
Na segunda etapa, o São Gonçalo saiu mais em busca do empate. No entanto, novamente a partida ficou truncada. Após os 30 minutos, com o São Gonçalo buscando mais o empate o jogo melhorou. O 'Çalo' conseguiu criar boas oportunidades, mas finalizava mal. Enquanto o Bangu tentava contra-atacar, sem muito sucesso.
Com a vitória o Bangu garante vantagem para o segundo jogo da final, que acontece no próximo domingo, na llha do Governador. Ao São Gonçalo, resta reverter o placar e fazer história para o futebol da cidade.