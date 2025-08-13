Flamengo vence o Inter e leva vantagem para jogo decisivo no sul

O Flamengo venceu o Internacional, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, e vai jogar com vantagem no jogo de volta, em Porto Alegre.

O gol Rubro-Negro foi marcado pelo atacante Bruno Henrique, de cabeça, após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, ainda no primeiro tempo. O gol foi um prêmio ao time que procurou atacar durante todo tempo, enquanto seu adversário se preocupava em segurar o empate.

O Inter, que só se defendeu na primeira etapa, saiu para o jogo no segundo tempo e esteve muito perto de empatar o jogo, mas ficou no 'quase'.

A melhor chance do time da casa para ampliar na metade final saiu dos pés de Luiz Araújo. Ele aproveitou bola espirrada na entrada da área e chutou bonita para grande defesa de Rochet.

Com o resultado, o Flamengo joga pelo empate em Porto Alegre na próxima quarta (20). Em caso de vitória do Inter por um gol de diferença, a disputa pela vaga será nos pênaltis.