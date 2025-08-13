Web whatsapp apresenta instabilidades nesta quarta-feira (13)
Portal registrou diversas reclamações de usuários sobre o aplicativo
min de leitura | Escrito por Redação | 13 de agosto de 2025 - 19:13
O aplicativo WebWhatsapp, da Meta, apresentou instabilidades na tarde desta quarta-feira (13). Diversos usuários do app registraram problemas com o aplicativo por volta das 16 horas. No celular, o sistema não apresentou o mesmo problema e seguiu funcionando normalmente.
O portal “Downdetector”, que monitora problemas relacionados a sites e aplicativos, registrou cerca de 4 mil reclamações relacionadas ao aplicativo de mensagens no final da tarde.
Portal chegou a registrar 4 mil reclamações
Leia Também :
➢ Luva de Pedreiro é internado em hospital com problema no coração
➢ Movimento de Parkour em São Gonçalo ganha registro audiovisual
No X, diversos internautas relataram a queda :