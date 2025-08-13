Web whatsapp apresenta instabilidades nesta quarta-feira (13)

Whatsapp web apresentou instabilidade durante a tarde. Aplicativo no celular seguiu funcionando normalmente - Foto: Pixabay

Whatsapp web apresentou instabilidade durante a tarde. Aplicativo no celular seguiu funcionando normalmente - Foto: Pixabay

O aplicativo WebWhatsapp, da Meta, apresentou instabilidades na tarde desta quarta-feira (13). Diversos usuários do app registraram problemas com o aplicativo por volta das 16 horas. No celular, o sistema não apresentou o mesmo problema e seguiu funcionando normalmente.

O portal “Downdetector”, que monitora problemas relacionados a sites e aplicativos, registrou cerca de 4 mil reclamações relacionadas ao aplicativo de mensagens no final da tarde.

Portal chegou a registrar 4 mil reclamações | Foto: Reprodução

No X, diversos internautas relataram a queda :

1/3 | Foto: Reprodução

2/3 | Foto: Reprodução

3/3 | Foto: Reprodução