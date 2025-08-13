Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Web whatsapp apresenta instabilidades nesta quarta-feira (13)

Portal registrou diversas reclamações de usuários sobre o aplicativo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de agosto de 2025 - 19:13
O aplicativo WebWhatsapp, da Meta, apresentou instabilidades na tarde desta quarta-feira (13). Diversos usuários do app registraram problemas com o aplicativo por volta das 16 horas. No celular, o sistema não apresentou o mesmo problema e seguiu funcionando normalmente.

O portal “Downdetector”, que monitora problemas relacionados a sites e aplicativos, registrou cerca de 4 mil reclamações relacionadas ao aplicativo de mensagens no final da tarde.

No X, diversos internautas relataram a queda :

