Flamengo anuncia fim antecipado do contrato com patrocinadora máster

O Flamengo anunciou o fim de contrato antecipado com a Pixbet, patrocinadora máster do time há quase duas temporadas. O vínculo inicial iria até dezembro deste ano, com possibilidade de renovação até 2027.

O clube e a empresa já haviam chegado a um acordo amigável para a rescisão, devido insatisfações do Rubro-Negro com o atraso de pagamentos de parcelas por parte da casa de apostas. A Pixbet entrou como patrocinadora da equipe em janeiro de 2024 e caso renovasse até 2027, a previsão de pagamento seria de R$ 125 milhões por temporada.

Agora, o clube trabalha para fechar com outra patrocinadora o mais rápido possível. As empresas de apostas Superbet e Betano são duas das cotadas para assumir o espaço na camisa Rubro-Negra. Ambas ofereceram um contrato de três anos com valores acima de R$ 200 milhões por temporada.

Veja a nota publicada pelo Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet.

O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet".