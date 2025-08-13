Audiência de Carla Zambelli na Itália é suspensa após deputada alegar mal estar

Os juízes da Corte de Apelação de Roma determinaram a realização de uma perícia médica para avaliar as condições de saúde da deputada federal Carla Zambelli, nesta quarta-feira (14). Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho e foi condenada a 10 anos de prisão no Brasil.

A deputada afirmou ter sentido um mal estar durante a audiência e chegou a ser examinada por uma médica. A sessão teve a presença de Alessandro Gentiloni, advogado do governo brasileiro no caso. Uma nova audiência foi marcada para 27 de agosto. Enquanto isso, Zambelli continuará presa.

A Justiça italiana determinou que a perícia verifique se o estado da parlamentar é compatível com o regime carcerário na penitenciária de Rebibbia, uma das principais do país.

Zambelli diz sofrer de síndrome de Ehlers-Danlos, doença rara que provoca frouxidão muscular e nas articulações, e a defesa pede que ela aguarde em liberdade a tramitação do processo de extradição movido pelo Brasil.

Alvo de um mandado de prisão da Interpol, a parlamentar fugiu para a Itália, país onde tem cidadania, após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O crime foi cometido com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, sentenciado a oito anos e três meses de detenção.