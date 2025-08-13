Luva de Pedreiro é internado em hospital com problema no coração

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, está internado em um hospital particular em João Pessoa, capital da Paraíba, devido um problema no coração. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Luva deu entrada na unidade na terça-feira (12) e apresenta uma leve redução na frequência cardíaca.

A influenciadora paraibana Távila Gomes, mãe do filho de Luva, publicou um comunicado nas redes sociais afirmando a internação e tranquilizando os fãs. Segundo Távila, ele está bem e logo irá receber alta. Ela não deu mais detalhes do que aconteceu.

Uma nota oficial publicada pelo Hospital Nossa Senhora das Neves, afirmava que: "O paciente Iran de Santana Alves passou por avaliação clínica e uma bateria de exames, os quais não identificaram qualquer alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento".

Leia também:

Suspeito de matar gari em BH já foi acusado de atropelamento com morte no Rio



Dia dos Pais: clínicas oncológicas reforçam a importância do apoio dos homens a mulheres e filhos em tratamento do câncer



O hospital ainda informou que o estado de saúde do influenciador é estável e ele segue sendo monitorado, mas sem previsão de receber alta.