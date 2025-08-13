Perseguição da PRF termina com motorista autuado por múltiplas infrações

Na manhã de terça-feira, 12 de agosto de 2025, ocorreu uma perseguição digna de filme, na Rodovia Rio-Santos, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. As equipes da Polícia Rodoviária Federal tentaram interceptar um motorista que ignorou a ordem de parar e realizou várias ultrapassagens perigosas na estrada.

Vídeos gravados por pessoas que estavam presentes no momento, mostram um dos policiais tentando se segurar na janela da viatura durante a abordagem. Quando finalmente conseguiu parar o veículo, o motorista ainda entrou em discussão com os policiais.

De acordo com a PRF, o condutor já havia sido parado e multado em outras ocasiões na mesma área por não seguir as regras de trânsito. Na situação atual, ele recebeu diversas multas, incluindo ultrapassagens pela contramão em linha amarela, dirigir sem a reciclagem obrigatória após ter a licença suspensa, forçar passagem entre carros que iam em direções opostas, desobedecer a ordem de parada dos policiais e estar com uma das placas de identificação faltando.





O carro foi levado para o depósito da PRF. A ocorrência chamou a atenção dos motoristas que passavam pela rodovia e gerou bastante discussão nas redes sociais.