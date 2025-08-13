Dia dos Pais: clínicas oncológicas reforçam a importância do apoio dos homens a mulheres e filhos em tratamento do câncer

“Este foi, sem dúvida, o Dia dos Pais mais emocionante de toda a minha vida”. Assim o advogado Adriano Paiva, 44 anos, reagiu ao ler a carta escrita pela esposa Flávia Nobre Paiva, 43 anos, vencedora do concurso para homenagear homens que acompanham companheiras e filhos pacientes de câncer. Lançado este ano com o slogan “A vida é boa, mas é muito melhor com você", o projeto é mais uma ação social da Oncomed e da PróOnco Mulher, clínicas referência de oncologia no Grande Rio que priorizam o atendimento humanizado para fortalecer a autoestima dos pacientes, fundamental no tratamento da doença.

A carta para Adriano foi uma das mais de 20 enviadas à Oncomed e avaliadas por uma comissão interna da instituição, que considerou a emoção como critério para definir o vencedor, premiado com uma cafeteira Nexpresso. As autoras são mulheres acompanhadas por maridos, pais e ate irmãos durante o tratamento desafiador, a maioria, pacientes de câncer de mama, como Flávia, que descobriu o tumor em janeiro de 2022, depois de passar 2021 às voltas com o aneurisma cerebral de sua única filha, Beatriz. Na época com 8 anos, a menina foi operada e ficou curada, mas era só o começo da verdadeira saga de saúde vivida pelo casal.

“Vivemos um desafio atrás do outro nos últimos cinco anos. A cirurgia da Bia e depois a minha para a retirada do tumor. Nos exames descobrimos a má formação que eu tinha no cérebro, e mais uma operação antes das químios e rádios. E o Adriano o tempo todo cuidando de mim, me fortalecendo nesses processos em que muitos maridos desistem até do casamento. No ano passado ele teve um tumor na garganta que, graças a Deus, não era maligno. Sempre firme, operou e ficou logo bom, a tempo de seguir me apoiando na histerectomia que fiz após o resultado do teste genético”, conta Flávia.

Ao invés de se lamentar, Flávia diz que foi salva pelo tumor. “É estranho dizer isso, mas o câncer me salvou, pois eu não saberia dessa má formação e morreria ou ficaria paralítica. Foram anos difíceis mesmo, e ainda bem que tenho uma rede de apoio maravilhosa. Mas fez toda a diferença ter o meu marido presente nesses processos, como em todos os outros da minha vida. Sobre o concurso, foi a primeira vez que fui premiada com alguma coisa. Mas é porque já tirei a sorte grande há 22 anos, quando começamos a namorar”, brinca Flávia, assistente administrativa na área de recursos humanos.

Como em muitos momentos ao longo dos últimos quase quatro anos, Adriano fez questão de acompanhar a esposa na ida à Oncomed na sexta-feira, dia 8/08. Só que, dessa vez, para receber o prêmio da homenagem ao Dia dos Pais. Emocionado, ele parabenizou a instituição pela iniciativa do projeto e também pelo tratamento diferenciado.

“Eu não conseguia ficar o tempo todo com ela, mas quando chegava todos me recebiam com muito carinho, procuravam ajudar da melhor forma e com muito humanismo. A estrutura oferecida pela Oncomed é fundamental para passarmos com segurança e firmeza pelo tratamento. Além das consultas médicas, recebemos muita informação e temos o acompanhamento de diversos profissionais, como enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e nutricionista para entendermos os procedimentos, a cirurgia, o pós, as quimios e as rádios... O atendimento foi perfeito em todas essas etapas. Somos só gratidão a todos. Dos porteiros aos médicos, todos nos tratam com muito acolhimento, e isso faz toda a diferença no enfrentamento dessa doença”, destacou Adriano.

Idealizador do concurso, o mastologista e cirurgião geral Rodrigo Souto - diretor da PróOnco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed - ressaltou que a ação ajuda as duas instituições a reforçarem a importância do apoio de maridos, pais e outros homens durante o tratamento.

“As etapas do tratamento são difíceis, e os pacientes precisam de muito carinho para se fortalecer e enfrentar os desafios. Em nosso dia a dia, vemos muitos homens que fogem ao saberem que sua companheira ou filho está com a doença, e isso é muito triste. Então, aproveitamos o Dia dos Pais para homenagear os que demonstram companheirismo, se fazendo presentes em todos os processos. E os retornos obtidos com esse projeto foram bem positivos”, comemora Rodrigo Souto.

A carta vencedora

Meu marido é meu herói, meus braços, meu abraço e apoio em todos os momentos da minha vida. Sempre se mostrou companheiro. Eu sou extremamente agradecida a Deus por tê-lo junto a mim nos momentos de alegria, mas nos momentos difíceis ele me faz ter a certeza de que escolhi o melhor companheiro do mundo. Tantas cirurgias, tantos procedimentos, enjoos, sofrimentos, mutilações…. Nem sei quantos momentos ruins desde que me vi passando pelo câncer de mama e com ele, tantas dificuldades. O meu coração é feliz e fica forte para enfrentar tudo, porque sei que nossa filha e você, Adriano, estão ao meu lado! A vida é boa, eu amo viver e com você ao meu lado tudo fica mais leve e tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Obrigada por ser você, como é e como cuida de mim! Eu amo viver ao seu lado. Obrigada por tudo! Parabéns pelo super pai e marido que eu e a Bia temos! Te amo.