Porto da Pedra recebe de volta Débora Ribeiro ao posto de musa

O brilho do Porto da Pedra ganha um reforço especial: Débora Ribeiro está de volta ao posto de musa da escola. Prata da casa e moradora de São Gonçalo, Débora carrega no coração as cores vermelho e branco desde cedo. Sua história no Tigre de São Gonçalo passa por diferentes momentos: já encantou na ala de passistas, reinou como musa e, agora, retorna com a força de quem nunca deixou de ser parte dessa família.

Biomédica, mãe e empresária do ramo da beleza, Débora também construiu um caminho respeitável no carnaval carioca, com passagem por grandes escolas como a União da Ilha. No Porto da Pedra, encontrou seu espaço de pertencimento e orgulho, onde seu carisma e energia se misturam à tradição da comunidade.

Atualmente, ela ocupa o posto de Rainha da Escola Acadêmicos do Datavenia Doutor, mas o chamado do Tigre falou mais alto. No Carnaval 2026, Débora volta a brilhar na Marquês de Sapucaí como musa do Porto da Pedra, trazendo consigo a essência da mulher gonçalense: determinada, apaixonada e incansável.

O reencontro promete emoção, beleza e a certeza de que o lugar dela, no coração da escola e da comunidade, sempre esteve reservado.