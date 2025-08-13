São Gonçalo vacina jovens entre 15 e 19 anos contra o HPV

A Secretaria de Saúde da Prefeitura São Gonçalo vai reforçar a vacinação com o imunizante HPV. A intenção é mobilizar adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos que ainda não tomaram a vacina para procurar as unidades de saúde. O imunizante continua disponível para as idades de 9 a 14 anos. Estas idades já são contempladas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e têm a vacina no calendário de rotina.

Os adolescentes e jovens podem procurar 60 unidades de saúde. A maioria vacina de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e Gonçalense do Mutondo; têm horário diferenciado e atendem, durante a semana, das 8h às 21h e aos sábados, das 8h às 12h. Os gonçalenses devem chegar meia hora antes do fim do expediente em todas as unidades.

O HPV é a mais frequente Infecção Sexualmente Transmissível (IST) no mundo e é um dos principais responsáveis por diferentes tipos de cânceres. A vacina contra o HPV está disponível para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias no PNI. Temporariamente, também pode ser aplicada nos jovens até 19 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não receberam a imunização. O mesmo vale para as vítimas de violência sexual entre 15 e 45 anos, que podem receber a vacina.

Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) a partir de dois anos; grupos com condições clínicas especiais até os 45 anos (pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pacientes oncológicos) e os usuários de Profilaxia Pré-Exposição HIV/Aids (Prep) entre 15 a 45 anos também podem se vacinar.

Os grupos com condições clínicas especiais têm que fazer a solicitação da vacina na unidade de saúde mais próxima da sua residência, comprovando com laudo médico a comorbidade, indicando a vacina, segundo o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie). Os portadores de PRR devem ter prescrição médica para a imunização.

Gestantes não podem receber a vacina. Elas devem aguardar o puerpério para a vacinação. E quem tem alergia a algum dos componentes da vacina HPV também não deve se vacinar. Os demais públicos podem ir direto a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação, identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.

“A prevenção de vários tipos de cânceres pode ser feita com a vacina. São mais de 200 tipos de HPV, que podem causar desde verrugas genitais e anais até o câncer de colo do útero, pênis, oral e anal em ambos os sexos. E já está provado, cientificamente, que a vacina pode reduzir em 87% as taxas da doença no útero. O ideal é que a vacinação seja realizada antes do início da vida sexual e que a prevenção também seja feita com o uso de preservativos, que protegem contra todas as ISTs”, explicou a coordenadora de imunização da Semsadc, Ingrid Perni.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Bandeirantes

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro

60 – USF Lagoinha