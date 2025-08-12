Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses

A alta do café nos 18 meses anteriores a julho era explicada por fatores como eventos climáticos, que prejudicaram a safra do grão - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

A alta do café nos 18 meses anteriores a julho era explicada por fatores como eventos climáticos, que prejudicaram a safra do grão - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta terça-feira (12), que a inflação oficial do mês de julho foi de 0,26%, mas outro dado, que não era registrado no país a mais de um ano, chamou a atenção. Após 18 meses o preço do café moído caiu.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou que o café recuou 1,01%. Nos 18 meses anteriores, a alta do produto chegou a 99,46%, ou seja, praticamente dobrou de preço.

Com o recuo de julho, o café soma alta de 41,46% no ano e de 70,51% em 12 meses. A inflação anual do café moído faz do item o segundo com maior influência de alta no IPCA do mesmo período (5,23%), respondendo por 0,30 ponto percentual (p.p.). Ficando atrás apenas das carnes, que representam 0,54 p.p. (alta de 23,34%).

Segundo Fernando Gonçalves, gerente de pesquisa do IBGE, a queda do preço no mês passada é resultado da safra e não pode ser atribuído ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a produtos brasileiros.

“São números de julho”, diz Gonçalves, destacando que a cobrança de 50% sobre produtos brasileiros, entre eles o café, só começou no último dia 6. “[Em julho], já estava começando a colheita, uma oferta maior no campo. Pode ser efeito dessa maior oferta”, sugere o analista.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), a alta do café nos 18 meses anteriores a julho era explicada por fatores como eventos climáticos, que prejudicaram a safra do grão, e por maior demanda mundial, impulsionada pelos chineses, que aumentaram o consumo da bebida.