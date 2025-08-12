Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Veja os confrontos

A CBF realizou na manhã desta terça-feira o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025, além do chaveamento até a grande decisão. As partidas de ida estão programadas para a semana de 27 de agosto, enquanto os duelos de volta ocorrerão na semana de 11 de setembro.

O sorteio reservou dois clássicos para esta fase da competição: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo. Além disso, Corinthians enfrentará o Athletico-PR, e o Fluminense terá pela frente o Bahia.

O chaveamento estabeleceu que o vencedor do confronto mineiro, entre Cruzeiro e Atlético-MG, disputará vaga na final contra quem passar de Corinthians x Athletico-PR. No outro lado da tabela, o classificado do duelo carioca, entre Vasco e Botafogo, enfrentará nas semifinais o ganhador de Fluminense x Bahia.

Os oito clubes que chegaram às quartas de final já garantiram uma premiação de R$ 4.740.750. Quem avançar às semifinais receberá R$ 9.922.500. Na final, o vice-campeão ficará com R$ 33.075.000, enquanto o título renderá ao vencedor um prêmio de R$ 77.175.000.

Chaveamento até a final | Foto: Divulgação

O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final para os dias 27 de agosto e 11 de setembro, as semifinais nos dias 5 e 19 de outubro e as finais marcadas para 2 e 9 de novembro