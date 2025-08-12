Coisa de vó? Crochê conquista as novas gerações e volta a ser tendência no mundo da moda

Patrícia começou a fazer crochê por influência das avós, que eram artesãs - Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia começou a fazer crochê por influência das avós, que eram artesãs - Foto: Arquivo Pessoal

Deixando de ser visto apenas como uma técnica artesanal, em 2025 o crochê se tornou um dos "elementos-chave" do guarda-roupa feminino. A justificativa pode estar ligada à busca por um estilo mais confortável, autêntico e consciente, fazendo com que a arte manual ganhe, na atualidade, um novo brilho tanto nas passarelas quanto nas ruas do Brasil, onde a procura por peças feitas em crochê está cada vez maior.

O crochê já foi símbolo de diversos movimentos e estilos, sendo um dos elementos mais versáteis e sustentáveis, destacando a inovação e claro, muita tradição. Usado em diferentes momentos, com enfoque em looks de verão, o crochê também segue sendo o "queridinho" das celebridades.

Mas se engana quem pensa que ser artesã é "coisa de vó". Jovens das mais diferentes idades têm aderido à linha e agulha como um hobby, e até mesmo trabalho, dando novo sentido à atividade que, antigamente, era vista como sendo realizada apenas por pessoas mais velhas.



Esse é o caso da jovem biomédica gonçalense Patrícia Dias Galvão Alves, de 27 anos, que herdou das avós o amor pelo artesanato e passou a investir em suas habilidades manuais através da confecção de peças modernas que agradam a um público amplo.

"Minhas duas avós eram artesãs, costuravam, faziam fuxico, bordavam e faziam crochê, biscuit, transformavam tudo em arte. E eu herdei o dom com as habilidades manuais. Sempre vi as duas fazendo suas artes, e algumas eu me interessei mais do que outras. Quando me surgiu a vontade de realmente aprender a fazer crochê parece que foi instintivo, peguei uma revista com receitas de crochê, comprei uma linha e uma agulha e fui fazendo meus primeiros pontos", contou Patrícia, que começou fazendo roupas para as amigas como tops e croppeds de crochê.

A jovem biomédica gonçalense investe em suas habilidades manuais através da confecção de peças modernas que agradam a um público amplo | Foto: Arquivo Pessoal

"Elas sempre elogiavam meu trabalho e falavam que eu deveria fazer para fora. Recentemente me encantei por fazer bolsas e buckets de crochê, influenciada pelas grandes marcas que lançaram coleções em crochê e comecei a fazer para mim. Logo, algumas pessoas já fizeram encomendas. Para as pessoas mais próximas eu fazia a preço de custo, e por muito incentivo delas, fiz um instagram - @soul.atenas - para divulgar o meu trabalho. Logo nos primeiros dias já recebi várias encomendas", contou a crocheteira gonçalense.

Material usado por Patrícia Dias para confeccionar as peças em crochê | Foto: Arquivo Pessoal

Protagonismo do crochê na moda

O renascimento do crochê no universo fashion não acontece por acaso. Essa tendência reflete mudanças culturais e comportamentais em todo o mundo, com destaque para a valorização de práticas mais humanas na produção de uma moda sustentável.

Entre os principais motivos para esse sucesso, podem ser destacados:

- Sustentabilidade, visto que o crochê utiliza menos recursos industriais e tem menor impacto ambiental;

- Estilo inovador, já que cada peça carrega a marca da pessoa que a criou, o que reforça o sentimento de exclusividade e fuga do padrão

- Versatilidade, pois é possível usar crochê em diversas situações e momentos, sejam casuais, sofisticados e até mesmo em ocasiões especiais

Se antes o crochê era sinônimo de biquínis e saídas de praia, agora ele domina os mais variados estilos e composições, sendo a base para produções que misturam o rústico com o moderno e o retrô com o urbano, assim como bolsas estilosas e buckets personalizados.

"Quando eu falo para alguém que faço crochê, a pessoa já pergunta se eu faço cachecol, caminho de mesa, tapete, e aí então eu mostro os trabalhos que eu faço, e algumas pessoas nem acreditam que é de crochê, e que sou eu mesma que faço. Meus amigos me chamam de jovem senhora, acho que agora é tendência, né?", disse a artesã Patrícia Dias.

Sair de moda? Que nada!

Seja qual for a época e tendência do momento, o crochê segue firme, ditando moda e dialogando, de forma criativa, com o conceito de "slow fashion" [movimento na indústria da moda que enfatiza a produção consciente e sustentável de roupas], promovendo o consumo consciente e o respeito pelo tempo de produção. Além disso, este tipo de produção permite combinações criativas, mostrando que tradição e ousadia podem sim andar juntas.

Uma coisa é certa: investir em roupas de crochê é apostar em autenticidade, durabilidade e beleza. E em um cenário onde a moda busca cada vez mais significado, o crochê se mantém firme como símbolo de identidade e elegância.