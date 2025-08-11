Luz, câmera e inclusão! Projeto Cine Ecosol inicia nova fase para empreendedores de Niterói

Além das oficinas de capacitação, também prevê ações de memória e exibição de filmes sobre economia solidária - Foto: Layla Mussi

O Projeto Cine Ecosol deu início, nesta segunda-feira (11), ao segundo módulo do curso de cinema e audiovisual, com a primeira aula prática voltada para fotografia e vídeo. A iniciativa, que já realizou quatro aulas teóricas na etapa anterior, tem como objetivo capacitar empreendedores da economia solidária da cidade para melhorar a divulgação e as vendas de seus produtos.

A oficina acontece no espaço da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e reúne cerca de 80 participantes divididos em quatro turmas, com encontros às segundas-feiras e quartas-feiras, de manhã e à tarde. Ao todo, serão três aulas práticas neste módulo, seguidas de outras três voltadas para planejamento de comunicação.

De acordo com Bernard Brito, coordenador do Cineeducação, coletivo parceiro na realização do curso, a proposta é usar o audiovisual como ferramenta estratégica para fortalecer negócios locais. “Nosso foco é que os empreendedores tenham conhecimento para fotografar melhor e transformar bons cliques em vendas”, afirma.

A professora Rachel Xavier, 38 anos, integrante do coletivo Cine Educação de Audiovisual e Cinema Popular, reforça que a missão do grupo é democratizar o acesso à linguagem audiovisual. “Nosso lema é tornar o cinema e o audiovisual acessíveis. Buscamos oferecer oficinas e cursos gratuitos para quem está começando. Hoje, o foco é ensinar técnicas de fotografia e vídeo para os empreendimentos solidários, mostrando como a economia pode ser mais humana”, explicou.

Os participantes têm perfis diversos. Marcos Palombo, 60 anos, multiartista autônomo e conselheiro de economia solidária, vê na formação uma forma de aperfeiçoar o que já pratica. “Apesar de saber na prática, vim em busca de novos conhecimentos e de um certificado”, contou o artista.

Moradora do Largo da Batalha, a artesã Ana Beatriz Mariano, 53 anos, acredita que o aprendizado pode ampliar o alcance do seu trabalho. “Achei uma oportunidade para aprender e gerar engajamento. A intenção é transformar boas fotos em vendas”, contou a artesã que trabalha com costura criativa, crochê e é especialista na criação de amigurumi.

O projeto Cine Ecosol é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói com o Banco Araribóia, o Fórum de Ecosol de Niterói, o IFRJ campus Niterói e o Projeto Trocando Saberes. Além das oficinas de capacitação, também prevê ações de memória e exibição de filmes sobre economia solidária, fortalecendo a rede de empreendimentos locais, que vai da costura criativa ao artesanato, incluindo amigurumis e produtos de crochê.