PRF prende passageiro com carregamento de drogas em ônibus na BR-101

O destino do carregamento seria o município de Vila Velha (ES)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de agosto de 2025 - 10:46
A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP -

Na noite de segunda-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro transportando aproximadamente 60 quilos de maconha e outras drogas ilícitas em um ônibus interestadual. O destino do carregamento seria o município de Vila Velha (ES).

Por volta das 23h30, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) realizavam fiscalização no km 202 quando abordaram um ônibus de viagem que fazia linha Rio de Janeiro (RJ) x Vitória (ES).

Durante o procedimento de inspeção veicular, os policiais localizaram uma bolsa de mão no bagageiro superior com diversos entorpecentes em seu interior, mas nenhum passageiro se identificou como proprietário da bagagem, o que motivou verificação individual dos ocupantes.

Durante a checagem, um dos passageiros admitiu ser o proprietário da bolsa. Foram encontrados diversos quilos de drogas em outra bolsa e também em sua mochila, que estava consigo. Ele alegou ainda possuir outra mala com entorpecentes no bagageiro inferior do veículo.

Indagado sobre a procedência do entorpecente, ele afirmou ter sido contratado para transportar a carga ilícita do Rio de Janeiro até Vila Velha/ES.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 59 quilos de maconha, 22 substâncias alucinógenas, 500 gramas de haxixe, 272 comprimidos de ecstasy e 5 quilos de skunk.

A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP.

