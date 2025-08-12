Prefeitura de Niterói conclui sorteio dos 540 apartamentos do Jardim das Paineiras

A Prefeitura de Niterói concluiu, nesta segunda-feira (11), em cerimônia na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, o sorteio complementar das 159 unidades habitacionais restantes do empreendimento Jardim das Paineiras, no Badu, que será entregue aos moradores até o final de outubro. Ao todo, 540 famílias em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas, incluindo aquelas afetadas por calamidades públicas.

“É uma alegria estar aqui e olhar para cada um que enfrentou essa luta. Até o final de outubro, todo mundo vai estar de casa nova. E eu não vou parar por aqui. Além dessas 540, nós vamos entregar mais duas mil casas nos próximos dois anos. Ninguém quer morar em pirambeira, ninguém quer morar em casa sem condições de dignidade. Por isso, vamos fazer o Vida Nova no Morro, que vai transformar as comunidades de Niterói”, declarou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O empreendimento Jardim das Paineiras foi contratado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2014. Porém, a obra ficou paralisada por vários anos devido à falência da construtora e só foi retomada em dezembro de 2023, graças ao esforço da Prefeitura de Niterói, que investiu R$ 15,4 milhões no projeto e promoveu articulações com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal para viabilizar a retomada dos trabalhos.

As famílias beneficiárias do empreendimento foram convocadas para o sorteio dos apartamentos. Analice de Oliveira Moreira estava muito emocionada ao conhecer a unidade onde vai morar, acompanhada dos três filhos pequenos.

“É uma emoção muito grande, o fim de uma angústia e a concretização de um sonho. Saio daqui mais leve”, disse.

O cadeirante Gilmar dos Santos foi um dos beneficiados com unidades térreas, destinadas prioritariamente a pessoas com mobilidade reduzida e idosos acima de 60 anos.

“Foram 15 anos de espera, precisando muito dessa moradia. Agradeço muito ao prefeito Rodrigo Neves por nunca ter desistido da gente”, afirmou Gilmar.

A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, lembrou que a moradia popular é uma das prioridades do prefeito Rodrigo Neves e destacou a qualidade do padrão construtivo do Jardim das Paineiras.

“É um empreendimento de extrema qualidade, o primeiro de habitação de interesse social na cidade que é totalmente acessível. É uma honra trabalhar numa gestão pública que entende a habitação popular de qualidade como um direito constitucional”, disse Marcele.

A superintendente da Caixa Econômica Federal, Melissa Gonçalves Giglio, afirmou que estava feliz em participar de um momento especial na vida das famílias que esperaram por esses imóveis.

“É uma construção entregue, mas não é só uma moradia. Estamos falando de um lar, e o lar é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano, porque é nele que a gente se sente seguro e constrói a nossa família”, declarou a superintendente da Caixa.

O secretário nacional de Saneamento, Leonardo Picciani, representou o ministro das Cidades, Jader Filho.