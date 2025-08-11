Carnaval 2026 de Niterói será ainda maior, promete Prefeitura após diálogo com escolas de samba

O secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, se reuniu na última quinta-feira (7) com dirigentes das escolas de samba de Niterói para ouvir as reivindicações das agremiações e apresentar os preparativos da Prefeitura para o Carnaval 2026. O encontro, realizado por iniciativa da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), presidida por Marcelo Serpa, contou também com a presença do presidente da Neltur, André Bento.

Durante a reunião, foi informado que uma mensagem executiva do prefeito Rodrigo Neves será encaminhada à Câmara Municipal tratando do tema. Entre as propostas em estudo, está a implantação de uma Passarela do Samba em linha reta, o que eliminaria curvas que dificultam a evolução das escolas. Também está prevista a gravação de um CD com todos os sambas-enredos e a produção de uma revista a ser distribuída ao público, como ocorreu no último desfile.

O Carnaval de Niterói acontece uma semana antes da data oficial, atraindo cada vez mais público. Em 2025, mais de 60 mil pessoas passaram pela Passarela do Samba no Caminho Niemeyer durante os dias de desfile.

“Estamos dialogando com o mundo do samba para garantir que o Carnaval 2026 seja ainda mais bonito e organizado, preservando a tradição e promovendo melhorias na estrutura e no apoio às agremiações. Esse é um compromisso do prefeito Rodrigo Neves e de toda a nossa equipe para valorizar a cultura e o turismo da cidade”, afirmou Paulo Bagueira.

O presidente da Neltur, André Bento, reforçou o compromisso da gestão com a festa popular. “O Carnaval é um patrimônio cultural de Niterói. Nosso objetivo é apoiar as escolas e blocos para que possamos oferecer um espetáculo cada vez mais grandioso e seguro para o público e para os participantes”, destacou.

Para Marcelo Serpa, a reunião foi um passo importante para fortalecer a parceria entre a Prefeitura e as agremiações. “O diálogo aberto e a disposição para atender às demandas mostram que a cidade está empenhada em valorizar o samba e os sambistas. Isso é fundamental para que o Carnaval cresça com organização e respeito à nossa cultura”, disse.

Além das reivindicações, os dirigentes aproveitaram a oportunidade para sugerir ações que possam melhorar ainda mais o Carnaval da cidade, fortalecendo o evento como uma das principais manifestações culturais e turísticas de Niterói.