Nittrans realiza ação educativa no Dia do Pedestre

Para celebrar o Dia do Pedestre com informação e gentileza, a equipe de Educação para o Trânsito da Nittrans, da Prefeitura de Niterói, realizou uma ação na faixa de pedestres em frente ao Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, nesta sexta-feira (8). Durante a ação, a equipe distribuiu panfletos educativos, entregando um bombom como gesto simbólico para “adoçar” a travessia e reforçar a importância do respeito às leis de trânsito.

A mobilização teve como foco conscientizar pedestres sobre o uso correto da faixa e a necessidade de atenção redobrada nas travessias. Além da distribuição de material informativo, a ação serviu para orientar a população e reforçar comportamentos seguros no dia a dia.

O presidente da Nittrans, Nelson Godá, destacou que o trabalho de educação e fiscalização vai além das datas comemorativas e está inserido em uma estratégia permanente para reduzir acidentes.

“A faixa de pedestres é um espaço de segurança e deve ser respeitada sempre. A Nittrans vem trabalhando de forma muito séria para reduzir acidentes com pedestres e hoje todas as vias da cidade estão muito bem sinalizadas”, afirmou.

Com iniciativas como essa, a Nittrans reforça seu compromisso com a segurança viária, lembrando que cada atitude conta para proteger vidas.