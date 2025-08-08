FAPERJ marca presença no Rio Innovation Week 2025 com projetos que conectam ciência e sociedade

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) estará presente no Rio Innovation Week 2025, um dos principais eventos de tecnologia e inovação da América Latina, levando ao público cases de sucesso apoiados pela Fundação e reforçando seu papel como catalisadora do ecossistema científico e tecnológico fluminense.

Durante os dias de evento, a FAPERJ estará representada em painéis, rodas de conversa e atividades com startups, pesquisadores e instituições públicas. O foco será mostrar como o investimento em ciência, tecnologia e inovação tem gerado impacto direto na saúde, na educação, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico do estado.

“A participação da FAPERJ no Rio Innovation Week é uma oportunidade de mostrar que a ciência fluminense está viva, pulsante e cada vez mais conectada aos desafios reais da sociedade. Queremos aproximar a pesquisa do cotidiano das pessoas e valorizar os talentos que estão transformando o nosso estado com ideias e soluções inovadoras”, afirmou a presidente da FAPERJ, Caroline Alves.

Além da participação em mesas e debates, a Fundação também destacará projetos de pesquisa aplicada, produtos desenvolvidos por startups emergentes e iniciativas voltadas para hospitais públicos, como o próprio Pedro Ernesto, que tem recebido recursos para fortalecimento de sua infraestrutura e para o avanço da pesquisa clínica.

“O apoio da FAPERJ ao Pedro Ernesto é um exemplo de como ciência e saúde caminham juntas. Investir nesse hospital é investir em formação médica de excelência, em pesquisa de ponta e, principalmente, na melhoria do atendimento à população fluminense”, destacou Caroline.

Com uma programação diversa, o estande e as ações da FAPERJ no RIW 2025 pretendem dialogar com diferentes públicos de estudantes a empreendedores, de pesquisadores a profissionais da saúde. A presença da Fundação no evento reforça o compromisso de manter o Rio de Janeiro como referência nacional em produção científica e inovação.