Rio e Niterói apresentam candidatura para sede dos Jogos Pan-americanos de 2031

A escolha da cidade que sediará o Pan de 2031 acontecerá em nova assembleia da Panam Sports - Foto: Divulgação

A candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para sede dos Jogos Pan-americanos de 2031 foi apresentada pela primeira vez aos eleitores que definirão o local da competição continental que acontece daqui seis anos. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 8, em Assunção, no Paraguai, durante a 63ª Assembleia da Panam Sports, entidade que reúne os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

A delegação da candidatura Rio-Niterói 2031 foi liderada pelo Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e pelos Prefeitos Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, de Niterói, ao lado de sua vice, a medalhista olímpica de vela Isabel Swan. Além deles, a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques, ex-atleta de basquete, a Vice-Presidente do COB e medalhista olímpica no pentatlo moderno, Yane Marques, e o diretor-geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia. Medalhista olímpico de vôlei e membro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Rajzman, e outros dois atletas que fizeram história em Jogos Pan-americanos, Hortência Marcari, ouro no basquete em Havana 1991, e o ex-nadador Thiago Pereira, maior medalhista da história da competição, com 23 pódios, também se uniram ao grupo. Assim como o Diretor do Comitê de Candidatura do Pan Rio-Niterói 2031, Agberto Guimarães, medalhista pan-americano no atletismo.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, falou dos benefícios que o Pan em 2031 poderá trazer para a cidade.

“Reiteramos as garantias concedidas pela Prefeitura de Niterói para, junto com o Rio de Janeiro, realizar Jogos Pan-Americanos memoráveis em 2031, com um forte legado esportivo para as Américas. Niterói e Rio estão unidas por esse mesmo propósito”, disse o prefeito de Niterói, que ainda destacou que Niterói é a cidade com mais medalhas olímpicas no Brasil e acredita no esporte como forma de transformação social e na integração das Américas como chave para o desenvolvimento esportivo.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, detalhou a infraestrutura esportiva de ponta e os serviços de excelência que serão oferecidos aos atletas durante o Pan de 2031 no Rio e em Niterói nas cinco regiões dos Jogos.

“Como alguém que viveu essa experiência como atleta, é uma honra integrar um projeto que coloca o esporte e os atletas no centro dos Jogos. Com a maior parte das instalações já prontas, poderemos focar no que mais importa: oferecer serviços de excelência e eventos-teste de alto nível”, destacou Isabel Swan, medalha de bronze na vela nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

O Presidente do COB ressaltou que os Jogos Pan-americanos de 2031 terão o compromisso de acelerar o desenvolvimento coletivo do esporte pan-americano.

"Rio de Janeiro e Niterói estão prontas para receber novamente as Américas. Nossa principal missão é contribuir para a evolução do esporte pan-americano, começando antes mesmo de 2031. Nossa candidatura é um chamado à transformação esportiva de todo o continente. Queremos intensificar o intercâmbio entre todos os 41 Comitês Olímpicos Nacionais como caminho estratégico para acelerar o desenvolvimento do esporte brasileiro e de toda a região. disse Marco La Porta. Isso se dará por meio de seminários, clínicas e campos de treinamento para atletas, treinadores e dirigentes. “Este é um legado verdadeiro para as Américas, e que queremos iniciar agora", completou La Porta.

Eduardo Paes, Prefeito do Rio de Janeiro, reforçou os aspectos de infraestrutura existente, como ampla rede hoteleira. Destacou o uso racional dos recursos, incluindo a utilização de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a construção da Vila Pan-americana, na Zona Portuária. Ele destacou ainda a ampliação do projeto Time Rio e da rede de centros de treinamento para iniciação esportiva.

"Organizar grandes eventos que encantam o mundo está no nosso DNA. Mas junto com a hospitalidade, beleza e energia do nosso povo, há planejamento sólido e responsabilidade na gestão desse projeto ", enfatizou Paes.

A cidade de Assunção também concorre à sede dos Jogos Pan-americanos de 2031 e realizou sua apresentação nesta sexta-feira.

A escolha da cidade que sediará o Pan de 2031 acontecerá em nova assembleia da Panam Sports, em outubro, em Santiago, no Chile.