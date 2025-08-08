Governo do Estado do Rio lança pacote de obras de drenagem e pavimentação em Queimados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), lançou nesta sexta, 8, pacote de obras no bairro Vila Camarim, em Queimados. As intervenções incluem drenagem, pavimentação e sinalização em nove ruas do bairro e têm investimento de R$7,4 milhões.

As obras beneficiam de forma direta e indireta mais de 2 mil moradores do bairro, que sofrem com lama e alagamentos durante as chuvas. A implantação da rede de drenagem e o asfaltamento das ruas são uma reivindicação antiga dos moradores. O governador Cláudio Castro destacou a importância do investimento de obras de prevenção de enchentes na Baixada Fluminense, que sofre com alagamentos, principalmente durante as chuvas de verão.

"Estamos investindo em infraestrutura para transformar a vida das pessoas. Obras como essa em Queimados acabam com o sofrimento de quem convive com lama e enchentes, garantem mais dignidade para os moradores. É uma resposta direta a quem achava que a mudança nunca ia chegar", afirmou o governador Cláudio Castro.

Além de prevenir enchentes, os serviços executados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas trazem melhorias para a mobilidade no município. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruam Andrade, enfatizou que as obras de pavimentação levam mais dignidade à população e facilitam o acesso de serviços básicos, valorizando os imóveis da região.

"Caminhões ou serviços específicos não podem entrar em algumas ruas por não serem asfaltadas. Nosso trabalho vai mudar essa realidade, levando cada vez mais acesso, conforto e qualidade de vida aos moradores do bairro Vila Camarim", ressaltou Uruam.

Outros investimentos no município

A SEIOP investe R$67,3 milhões em outras quatro obras no município, que incluem drenagem e pavimentação em 17 ruas do bairro Valdariosa e em 23 ruas do bairro Vila São João.

Um dos beneficiados com a pavimentação em Queimados, Israel Vilela da Paixão, aposentado e morador do bairro Valdariosa, conta que antes da obra, carros de aplicativo e serviços essenciais, como entrega de gás, não iam até a residência dele em dias de chuva.

Antes, quando chovia, a gente tinha que ficar preso dentro de casa. Quando faltava gás e não tinha uma reserva, a gente ficava sem poder cozinhar porque em período de chuva ninguém vinha aqui. Agora, tudo vem até a nossa casa mesmo com chuva afirmou.

Já no bairro Eldorado, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas construiu uma praça com parque infantil, campo de futebol, quadra poliesportiva, academia para idosos, ciclovia e iluminação com LED. A Avenida Irmãos Guinle, no Centro do município, também foi contemplada, com 1,5 quilômetro de ciclovia, iluminação, áreas de lazer infantil e academia para idosos.