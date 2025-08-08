Mãe de jovem expulso por Bia Miranda desabafa: "Muito triste"
Daiana Nogueira soltou o verbo nos stories do Instagram, na quinta-feira (7), para falar sobre o caso
Daiana Nogueira, mãe de William Wallace, expressou sua angústia nas redes sociais após seu filho ser expulso da casa de Bia Miranda onde estava hospedado na Bahia. O incidente ocorreu após a chegada de Gato Preto, atual companheiro de Bia.
Em uma série de stories no Instagram, Daiana revelou que ficou preocupada por não conseguir contato com William e desconhecer o seu paradeiro. Horas depois, ela conseguiu falar com o filho por chamada de vídeo, mas afirmou que só ficará tranquila quando ele retornar para casa.
"O intuito dos meus vídeos aqui não era ofender ninguém. O intuito foi alcançado, ele fez contato comigo. Ele está bem, eu que não estou. Só vou me acalmar e só sossego quando ele tiver de volta em casa", desabafou Daiana.