Casa Ronald RJ realiza ação especial do McDia Feliz no Fórum de Niterói

No dia 13 de agosto, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro estará no Fórum de Niterói, das 11h às 18h, promovendo uma ação especial de venda dos tíquetes físicos do McDia Feliz 2025. A iniciativa conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e visa facilitar a compra antecipada do Big Mac por parte de servidores e visitantes do fórum.

Os tíquetes custam R$ 20 e poderão ser trocados por um sanduíche Big Mac no dia 23 de agosto, em qualquer restaurante participante da rede McDonald’s no Brasil. Toda a renda obtida com os tíquetes vendidos será 100% revertida para a manutenção dos serviços da Casa Ronald RJ, com sede no Maracanã e que oferece gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte e apoio psicossocial a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e seus familiares.

“Esse é o primeiro ano que a ação será realizada no Fórum de Niterói e estamos muito felizes porque teremos a oportunidade de alcançar mais pessoas com essa causa tão necessária. Cada tíquete vendido representa uma chance a mais de apoio para quem mais precisa”, explica Daniela Barra, coordenadora do McDia Feliz na região metropolitana e voluntária da Casa Ronald RJ há mais de 10 anos.

McDia Feliz 2025

No dia 23 de agosto, a Casa Ronald RJ estará presente em cerca de 150 lojas McDonald’s do estado, com o apoio de aproximadamente mil voluntários. Eles atuarão na troca de tíquetes, venda de Big Macs, venda de itens personalizados da campanha “Solidariedade que Abraça”, mote da edição deste ano, e em ações interativas para engajar o público com a causa.

No dia do evento, os clientes que adquirem a McOferta do Big Mac (sanduíche + batata frita + refrigerante) dentro das lojas do estado do Rio de Janeiro ou por delivery também estarão contribuindo para a ação. Isso porque o valor equivalente a um hambúrguer Big Mac será destinado para a Casa Ronald RJ. A venda de sanduíches no balcão no dia do evento reverte 70% do valor angariado para a unidade carioca.

O McDia Feliz é realizado no país desde 1988. O evento é uma oportunidade de geração de recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer e a seus familiares.

Sobre a Casa Ronald RJ

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro completou 30 anos como referência em acolhimento e suporte a crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A instituição oferece, gratuitamente, hospedagem, alimentação, transporte aos hospitais, educação, assistência social e suporte emocional a pacientes e familiares.

É a primeira Casa Ronald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também a maior do Brasil. Em três décadas de história, a Casa contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, mais de 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e mais de 5 mil atendimentos sociais.

SERVIÇO

Ação: Venda de tíquetes do McDia Feliz 2025

Endereço: Fórum de Niterói – Av. Ernani do Amaral Peixoto, nº 487 – Térreo, Centro

Data: 13 de agosto

Horário: Das 11h às 18h

Valor do tíquete: R$ 20

Troca pelo Big Mac: 23 de agosto, em qualquer McDonald’s participante