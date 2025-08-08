Guarda Municipal prende trio que invadiu patrimônio público no Colubandê

Na manhã desta quinta-feira (7), agentes da Ronda Ostensiva (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um trio que foi flagrado invadindo um patrimônio público, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Colubandê.

Os indivíduos foram encontrados depredando o prédio do antigo Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos, do Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA), com uma marreta e uma cavadeira, com a finalidade de roubar e vender estruturas de ferro encontradas no imóvel.

Com os suspeitos, foram encontradas uma marreta e uma cavadeira | Foto: Divulgação

Os três suspeitos foram levados à 72ª DP (Mutuá) e as duas ferramentas utilizadas foram apreendidas. Na delegacia, os mesmos foram qualificados e foi averiguado que um dos presos já tem passagem pelo sistema penitenciário por homicídio.

Havia também mais um suspeito dentro do prédio, que conseguiu fugir por um matagal. Foram feitas incursões de busca dentro da área, mas ele não foi localizado.