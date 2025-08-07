Operação da Enel Rio remove gatos de energia em residência e comercio de Niterói

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, podendo ser ampliada - Foto: Divulgação

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, podendo ser ampliada - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada nesta quarta-feira (6), em Niterói, a Enel Rio identificou "gatos" de energia em uma residência e um hortifrúti. Os técnicos da empresa, acompanhados por policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), constataram as ligações diretas na rede da distribuidora, prática que caracteriza o furto de energia elétrica.

A inquilina da casa foi conduzida à 79ª DP (Jurujuba) para o registro do boletim de ocorrência, sendo arbitrada fiança para que responda pelo crime de furto de energia em liberdade. O proprietário do imóvel foi indiciado pelos crimes de furto e extorsão pelos aluguéis.

O dono do hortifrúti também foi levado para a delegacia e responderá em liberdade pelo crime de furto de energia. Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.