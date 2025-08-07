Dia dos Pais tem show em homenagem a Milton Nascimento no Rio

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10), será mais que especial para fãs de Milton Nascimento no Rio. O artista terá um tributo em sua homenagem no Blue Note Rio, em Copacabana, na Zona Sul carioca. O show acontece às 19h e os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e estão disponíveis através do site www.eventim.com.br.

A apresentação fica por conta do cantor, produtor musical, professor e multi-instrumentista Serggio Torres, que subirá ao palco do Blue Note pela segunda vez para apresentar o show “Canções e Momentos”. Com um repertório já consagrado por Bituca em sua gloriosa carreira, encerrada dos palcos em 2022, a apresentação terá sucessos que marcaram a trajetória do artista de 82 anos, nascido no Rio e radicado em Três Pontas, Minas Gerais.

Leia também:

Partage São Gonçalo celebra o Dia dos Pais com edição especial do festival Partage Beer

Infestação de ratos preocupa comunidade escolar em Icaraí

“É uma data especial e com essa segunda apresentação no palco do Blue Note se torna ainda mais quando falamos de Milton Nascimento, grande nome e ícone da nossa música. Pra mim é um privilégio mostrar ao público as músicas dele através da minha percepção, com novos arranjos e nova produção. Espero que todos gostem”, explica Torres.

Milton Nascimento, grande nome e ícone da nossa música | Foto: Divulgação/Marcos Hermes

Dueto

Em fevereiro, no primeiro tributo sobre Bituca no Blue Note, a apresentação de Serggio contou com a participação especialíssima do cantor, ator e comediante, Serjão Loroza, que dividiu o palco com Serggio e banda para cantar “Bailes da Vida”.

Sobre o Blue Note Rio

Tradicional casa dedicada à música no Rio, o Blue Note Rio fica localizado na Avenida Atlântica, 1.910, em Copacabana, e tem programação diversificada, prezando pela qualidade musical e pelo bom gosto na seleção de artistas.