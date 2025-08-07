Prefeitura de Niterói oferece tratamento gratuito contra fungo que atinge gatos

A Prefeitura de Niterói oferece tratamento gratuito para animais com esporotricose, uma micose profunda causada por fungos da família Sporothrix que, em 95% dos casos, acomete os gatos e pode ser transmitida a humanos. Os tutores podem levar os animais com suspeita da doença para consulta veterinária e tratamento gratuitos no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), no Fonseca.

A doença é caracterizada por feridas que não cicatrizam e, em geral, aparecem nas regiões da face, focinho, orelhas e patas. Porém, as marcas podem surgir também em outras partes do corpo, sendo necessário o isolamento do animal, devido ao risco de transmissão a pessoas e a outros animais. Outra característica evidente são áreas sem pelo (alopecia).

O Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos oferece, atualmente, 20 vagas de consulta com o veterinário às segundas-feiras, das 10h às 16h, com atendimento realizado por ordem de chegada. O animal será avaliado e passará por exame clínico, recebendo medicamento antifúngico para tratamento, além de acompanhamento a cada 30 dias.

Em caso de suspeita da doença, os tutores podem levar o animal no CCPAD, na Travessa Luis de Matos, 105, Fonseca, e apresentar o comprovante de residência para ter direito à consulta gratuita.

“Os tutores devem manter uma rotina de cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais, buscando sempre uma consulta com o veterinário. Estamos recebendo gatos com suspeita de esporotricose para avaliação e tratamento gratuitos. Então, convocamos a todos que fiquem atentos e observem seus felinos e não deixem de buscar atendimento. A prevenção é sempre a melhor opção”, alerta Marcelo Pereira, coordenador especial de Direitos dos Animais.

Recomendações - Uma vez confirmada a doença, o Ministério da Saúde recomenda uso de luvas no manuseio do animal, que deverá ser separado do convívio das pessoas da residência, principalmente de crianças, e recolhido em local seguro. Utensílios, brinquedos e outros objetos precisam ser lavados com água e sabão e desinfetados diariamente. Em caso de morte, o animal não deverá ser enterrado ou jogado no lixo, e sim encaminhado ao veterinário para incineração o mais rapidamente possível. Os locais onde o animal habitava precisam ser descontaminados, preferencialmente com hipoclorito de sódio.