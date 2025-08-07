Infestação de ratos preocupa comunidade escolar em Icaraí

A Escola Municipal Júlia Cortines, situada em Icaraí, Niterói, vem sofrendo com uma infestação de ratos, o que tem causado preocupação e revolta entre alunos, pais e funcionários da instituição de ensino.

De acordo com relatos, os ratos circulam livremente entre as salas de aula e o pátio da escola. Pais de alunos e funcionários classificam a situação como insalubre.

Por causa da repercussão da infestação de ratos, a direção da unidade comunicou que na última terça-feira (5), haveria uma desratização no dia seguinte, aliada a uma limpeza geral realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Ainda segundo o comunicado, as aulas seriam mantidas, pois alegaram que os produtos seriam usados apenas em locais estratégicos e que não iria atrapalhar a rotina da escola.

Contudo, funcionários e responsáveis negaram a versão da instituição de ensino e alegaram que não houve dedetização. De acordo com eles, ainda há a presença dos roedores e exigem que medidas sejam tomadas urgentemente pela Prefeitura de Niterói.

Através de nota, a Prefeitura de Niterói informou que será realizada uma nova vistoria nesta quinta-feira (7) na Escola Municipal Júlia Cortines, e caso haja a necessidade novas medidas serão adotadas para assegurar a tranquilidade das famílias.