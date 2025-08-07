São Gonçalo Shopping celebra os Pais de Pet com feira de adoção, brindes e sessão de fotos especial

No clima do Dia dos Pais, o São Gonçalo Shopping realiza uma programação especial voltada aos apaixonados por animais de estimação. No próximo sábado, dia 09, a partir das 11h, o público está convidado a participar da ação Feira Pet: Quer ser Pai de Pet?, que vai acontecer no 2º piso, ao lado do Pula Park.

O evento contará com uma feira de adoção de cães e gatos, ideal para quem deseja aumentar a família e dar um lar cheio de carinho a um novo amigo de quatro patas. Além disso, haverá distribuição de brindes, entrega de certificados simbólicos para os Pais de Pet e uma minientrevista divertida sobre a experiência de cuidar de um animal.

Leia também:

Guarda Municipal prende dupla que tentava furtar cabos no Centro de São Gonçalo

Hospitais em São Gonçalo e Itaboraí fazem campanha de doação de sangue

A ação é aberta a todos os tutores – não é necessário adotar no dia para participar da ativação. Basta levar seu pet e aproveitar uma hora de carinho e cliques especiais em homenagem ao amor incondicional que os animais proporcionam.

SERVIÇO - Feira Pet: Quer ser Pai de Pet?

Local: 2º piso – ao lado do Pula Park

Data: 09 de agosto

Horário: a partir das 11h

Evento gratuito