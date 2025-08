Prêmio Ogbará Obirin chega à terceira edição celebrando a força, a diversidade e o protagonismo das mulheres

No dia 8 de agosto, Madureira será novamente palco de uma grande celebração do feminino. Das 14h às 19h, o Espaço Cultural Fernando Torres recebe a 3ª edição do Prêmio Ogbará Obirin, um evento que reconhece e enaltece a força, a diversidade e o protagonismo das mulheres em diferentes áreas da sociedade. Gratuito e aberto ao público, o encontro propõe um mergulho no universo feminino por meio de cultura, espiritualidade, empreendedorismo e ação social.

Com uma programação ampla e plural, o evento se consolida como um importante espaço de empoderamento e visibilidade para mulheres de diferentes trajetórias. “Ogbará Obirin significa mulher guerreira, mulher de axé. Este prêmio é sobre reconhecimento, pertencimento e resistência. É uma celebração das muitas vozes femininas que movem o mundo todos os dias”, destaca a organização.

Entre os destaques da programação estão a Roda de Conversa Feminina, que reunirá mulheres inspiradoras para debater temas como identidade, ancestralidade, lutas sociais e superação; a Feira de Empreendedoras, Artesãs e Literária, que dará visibilidade a produções autorais feitas por mulheres; além do Encontro Ecumênico, promovendo espiritualidade, respeito e união entre diferentes crenças.

A tarde também será marcada por emoção e homenagens. Durante o evento, serão entregues moções de reconhecimento a mulheres que se destacam em suas comunidades, promovendo transformação e acolhimento com seu trabalho. A cantora Maye Alye fecha a programação cultural com um show que une ancestralidade, arte e resistência em forma de música.

Mas o Ogbará Obirin vai além da celebração simbólica. O evento também promove uma série de ações sociais gratuitas, como emissão de documentos, corte de cabelo, exames de vista, aferição de pressão e glicose, serviços de orientação com assistentes sociais, limpeza de nome (SPC/SERASA) e balcão de empregos.

Como forma de contribuição solidária, os participantes são convidados a levar 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição parceira, fortalecendo ainda mais o caráter comunitário e transformador da iniciativa.

O prêmio é realizado com o apoio da G Entretenimento, produtora cultural responsável por iniciativas que promovem inclusão, cultura e representatividade. “A cada edição, o Ogbará Obirin cresce e se fortalece como um símbolo de reconhecimento e afeto. É um evento que acolhe, transforma e inspira”, afirma a organização.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 99534-5496 ou pelo e-mail gentretenimento@gmail.com. O Instagram oficial da produtora é @gentretenimento.oficial