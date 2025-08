Guarda Civil Municipal de Niterói recupera bicicleta furtada

Uma guarnição da Guarda Civil Municipal de Niterói conseguiu recuperar uma bicicleta furtada. Nesta terça-feira (05), uma equipe que estava em patrulhamento, no bairro de São Lourenço, avistou um cidadão com uma bicicleta em bom estado de conservação. Em consulta ao Bicicletário Arariboia, foi constatado o registro de furto e a dona foi localizada. O rapaz foi conduzido à delegacia.

Ellen da Silva Ramos foi informada pelo Bicicletário Arariboia que sua bicicleta tinha sido encontrada e foi até a delegacia. Segundo ela, o furto aconteceu em 13 de julho, em frente a um condomínio na Praia de Icaraí, onde a bicicleta estava estacionada.

"Gostaria de agradecer à Guarda Municipal por ter recuperado minha bicicleta. Ela tinha sido roubada há um mês. Ontem recebi uma ligação do Bicicletário Arariboia e fui avisada que ela tinha sido encontrada", conta Ellen.

O reconhecimento da bicicleta precisou da numeração de registro que fica no Bicicletário Arariboia, já que o veículo teve sua cor alterada, de preto para azul. O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, reforça a importância de ter os dados atualizados no cadastro do Bicicletário.

"É importante que a população faça o registro da bicicleta. Com esses dados, conseguimos verificar o proprietário e ter base legal para conduzir a pessoa encontrada com o veículo para registrar o furto", explicou o secretário.

O programa “Bike Segura Niterói”, da Prefeitura de Niterói, ajuda ciclistas a recuperarem bicicletas furtadas e apreendidas pelos agentes. Para isso, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta criou um banco de dados ligado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) com os números dos chassis das bikes dos proprietários cadastrados no Bicicletário Arariboia, no Centro de Niterói. Com essas informações, cresce a chance de confirmar os furtos dos veículos e chegar até os donos de bicicletas encontradas. Como o Cisp funciona 24 horas, os dados poderão ser acessados a qualquer momento pelas forças de segurança.

Confira dicas do Niterói de Bicicleta:

Invista em tranca de boa qualidade. Dê preferência para as chamadas “U-Locks” e utilize trancas de cabo de aço como complemento à rígida

Quando for trancar a bicicleta, verifique se o poste ou paraciclo está firme no chão e dê preferência a locais movimentados

Leia também!

▸ Incêndio atinge terreno baldio usado como lixão em Inhaúma, na Zona Norte do Rio



▸ Ambev tem cerca de 140 vagas abertas na região Sudeste

Muitas bikes possuem sistema de engate rápido nas rodas e canote. Se for o caso da sua, não se esqueça de trancar essas partes junto ao quadro e paraciclo, usando mais de uma tranca se necessário

Não se esqueça de ter registros da bike. Fotografe as características únicas dela e o número de chassi

Faça o seu cadastro no Bicicletário Arariboia, que fica ao lado da Estação das Barcas. Basta apresentar documento com foto e estar com a bicicleta que será registrada. É possível ter mais de uma bicicleta cadastrada por CPF. O equipamento funciona de segunda à sexta, das 6h às 23h, e aos sábados de 7h às 18h.