Aposta de Barra de São Francisco (ES) leva R$ 99 milhões na Mega-Sena

Uma aposta simples feita em Barra de São Francisco (ES) acertou sozinha os seis números do concurso 2.897 Mega-Sena, sorteados nesta terça-feira (5). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 99.592.255,98.

Os números sorteados foram: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57

A aposta com seis números foi feita na Loteria Mapa da Mina, por meio físico e apenas uma cota.

117 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 36.347,56 cada

7.644 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 917,04 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.