São Gonçalo abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos, que serão realizados em unidades de ensino da rede municipal de São Gonçalo. A parceria entre a Prefeitura e a Firjan/Senai visa qualificar os gonçalenses para o mercado de trabalho. Neste momento, estão abertas as vagas para os cursos de assistente administrativo e eletricista de obras. Outros cursos serão disponibilizados posteriormente.

No próximo dia 19, começam as aulas do curso profissionalizante de assistente administrativo no Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves. No mesmo dia, terão início os cursos de assistente administrativo e eletricista de obras no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal. No dia 20, os cursos de assistente administrativo e eletricista de obras começam no Ciep 250 Municipalizado Rosendo Rica Marco, no Gradim.

Os interessados deverão ir até as respectivas unidades de ensino com documentação necessária (que inclui identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade) para realizar as inscrições, que estarão abertas até o preenchimento de todas as vagas.

O curso de assistente administrativo tem como competência geral fazer com que o profissional formado preste serviços de apoio e suporte às atividades das áreas administrativas, financeiras, comerciais e de recursos humanos, organizando documentação do setor e cumprindo com as rotinas administrativas dos processos estabelecidos, com foco na otimização e nos padrões de qualidade requeridos. Para se inscrever neste curso, é necessário ter a idade mínima de 16 anos e é desejável ter o ensino fundamental completo.

Já o curso de eletricista de obras, visa preparar o profissional para instalar sistemas elétricos prediais e de proteção contra descargas atmosféricas em edificações em conformidade com projetos, documentações técnicas específicas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Para se inscrever no curso, é necessário ter a idade mínima de 18 anos é desejável ter o ensino fundamental completo.

Parceria A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo renovou o convênio com a Firjan/Senai no início de 2025. Neste novo termo de cooperação técnica, serão disponibilizadas 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos aos gonçalenses até 2027.

Serão oferecidos cursos de eletricista de obras, mecânico de manutenção, caldeireiro, soldador mecânico, soldador de aço carbono eletrodo revestido 4G, operador de máquinas operatrizes, assistente administrativo, costureiro industrial do vestuário, modelista modelagem-manual, operador de computador, operador de sistemas computacionais em rede, dentre outros.