Ambev tem cerca de 140 vagas abertas na região Sudeste

As oportunidades abrangem os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo - Foto: Divulgação

Ambev está em busca de profissionais com paixão por desafios e que queiram fazer parte de uma cultura inovadora. São cerca de 140 vagas abertas exclusivamente para a região Sudeste, sendo 37 no Rio de Janeiro. Elas abrangem diversos níveis de experiência – desde quem está começando a carreira até especialistas –, reforçando o compromisso da companhia com o desenvolvimento de talentos e o fomento à economia local.

Essas oportunidades também refletem o avanço dos investimentos da Ambev no Brasil, que já somam mais de R$ 10 bilhões nos últimos três anos. Ao estimular a cadeia produtiva, esses aportes têm contribuído de forma significativa para a geração de empregos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a companhia acaba de investir, em parceria com a Savixx, R$ 90 milhões em uma estrutura de recebimento e armazenamento de malte cervejeiro. A iniciativa reforça a estratégia da empresa de expandir ainda mais o seu portfólio premium, que inclui marcas como Corona, Spaten e Stella Artois, fortalecendo o mercado regional e nacional.

Reconhecida pela Brasil Júnior (Confederação Brasileira de Empresas Juniores) como a empresa mais desejada para se trabalhar, a Ambev busca pessoas que queiram liderar grandes projetos e contribuir para o crescimento sustentável da companhia. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações sobre as vagas neste link. As oportunidades abrangem os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.